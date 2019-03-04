В Туле врача анестезиолога-реаниматолога детской областной больницы обвиняют в смерти двухлетней девочки

По версии следствия, он неправильно оказал малышке медпомощь.

В производстве отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тульской области находится уголовное дело по факту смерти двухлетней Карины Меликсетовой, возбужденное по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, вечером 11 апреля 2017 года малышка, опрокинувшая на себя чайник с кипятком, была доставлена в ГУЗ «Веневская ЦРБ». У ребенка был ожог 2-3-й степени, площадь поврежденной поверхности кожи составляла 25%.

Спустя некоторое время пострадавшую перевели в Тульскую детскую областную клиническую больницу, где 12 апреля 2017 года она скончалась от термических ожогов. Подробнее читайте в нашей статье здесь.

В ходе расследования уголовного дела следователи допросили родителей потерпевшей, врачей больниц, где ребенку оказывали медицинскую помощь, провели судебно-медицинские экспертизы качества оказания медпомощи в экспертных учреждениях Тульской области, Санкт-Петербурга, Москвы, исследовали всю необходимую документацию.

Согласно полученным заключениям экспертов, между дефектами оказания медпомощи и наступлением смерти ребенка имеется прямая причинно-следственная связь.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Врачу анестезиологу-реаниматологу ГУЗ «ТДОКБ» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ.

Следственным путем установлено, что обвиняемый не провел адекватную обезболивающую терапию, провел некорректную инфузионную терапию, неправильно корректировал проводимую терапию при наличии определенных клинических показаний.