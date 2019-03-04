Администрация Тулы: Проезд в муниципальном транспорте в 2019 году не подорожает

Фото Алексея Пирязева.

Разъяснения дал руководитель Управления транспорта связи и дорожного хозяйства Алексей Крыгин.

По закону, перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, имеют право самостоятельно принимать решения о повышении платы за проезд. Но обязаны при этом уведомить администрацию города Тулы, что и было сделано.

С 1 апреля 2019 года тариф на проезд в коммерческом транспорте Тулы будет установлен в размере 25 рублей.

При этом перевозчики говорят, что в ближайшее время намерены установить в маршрутках терминалы безналичной оплаты проезда: недавно в городе стартовал такой экспериментальный проект.

Вместе с тем сообщается, что при безналичной оплате проезд будет стоить 20 рублей против 25, если пассажир расплачивается наличными.

По словам чиновника, в транспорте, осуществляющем перевозки по регулируемому тарифу (это муниципальный общественный транспорт), повышения платы за проезд не планируется. Как минимум в этом году.

Алексей Крыгин рассказал, что с 1 марта тульский транспорт перешёл на возможность безналичной оплаты проезда. По «безналу» цена поездки составляет 15 рублей, за наличные — 20 рублей. По словам чиновника, все единицы тульского муниципального транспорта оснащены терминалами.

Это позволит людям экономить, а транспортникам и налоговой — контролировать доходы.

Не будет ли оплата картой увеличивать время оплаты и «тормозить» транспорт? На этот вопрос Алексей Крыгин ответил, что не будет:

Алексей Крыгин – Стоимость поездки уже будет зафиксирована в терминале, ее не нужно будет вводить каждый раз. Да, не все карты бесконтактные, но это все равно быстрее, чем оплата наличными.

Напомним, ранее Myslo сообщал, что коммерческие перевозчики Тулы обосновали повышение стоимости проезда тем, что тариф в коммерческом транспорте не повышался в течение 4,5 лет. А теперь, в связи с новым законодательством, их расходы значительно выросли и повышение стоимости проезда неминуемо.

только цифры

Сколько в Туле маршруток?

Соотношение муниципального и коммерческого транспорта в городе таково: 850 единиц маршруток против 250 единиц трамваев, троллейбусов и автобусов.

Сколько стоит проезд у соседей?