В Узловой священнослужители сыграли в кёрлинг чайником: фото

Фото: Администрация МО Узловский район.

В Узловском районе прошло спортивное мероприятие, посвященное Дню православной молодежи. Праздник организовали центр методического обеспечения и администрация МО Смородинское при поддержке Узловского благочиния.

Спортсмены поучаствовали в квест-играх: биатлоне, метком стрелке, бобслее, дриблинге, снежном баскетболе, слаломе на равнине, канатном двоеборье. Интеллектуальные участники состязаний разгадывали ребусы и выполняли веселые задания на смекалку.

Как сообщает администрация МО Узловский район, особый восторг и участникам, и болельщикам доставил кёрлинг, когда по льду катали чайник с помощью щеток. Поучаствовать в забавной игре не смогли отказаться даже гости праздника, в том числе и священнослужители.

После игр на открытом воздухе ребята отправились в спортивный зал и бассейн, где смогли показать свою спортивную подготовку, ловкость и умение поддержать командный дух.