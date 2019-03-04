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В Узловой священнослужители сыграли в кёрлинг чайником: фото
Фото: Администрация МО Узловский район.

В Узловой священнослужители сыграли в кёрлинг чайником: фото

Спортивное мероприятие было посвящено Дню православной молодежи.

В Узловском районе прошло спортивное мероприятие, посвященное Дню православной молодежи. Праздник организовали центр методического обеспечения и администрация МО Смородинское при поддержке Узловского благочиния. 

Спортсмены поучаствовали в квест-играх: биатлоне, метком стрелке, бобслее, дриблинге, снежном баскетболе, слаломе на равнине, канатном двоеборье. Интеллектуальные участники состязаний разгадывали ребусы и выполняли веселые задания на смекалку.

Как сообщает администрация МО Узловский район, особый восторг и участникам, и болельщикам доставил кёрлинг, когда по льду катали чайник с помощью щеток. Поучаствовать в забавной игре не смогли отказаться даже гости праздника, в том числе и священнослужители.

После игр на открытом воздухе ребята отправились в спортивный зал и бассейн, где смогли показать свою спортивную подготовку, ловкость и умение поддержать командный дух.

сегодня, в 17:50 +2
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керлинг чайникомсвященнослужители

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