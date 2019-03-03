Туляки помогли застрявшей на крыше заброшенного дома собаке

Неравнодушные жители откликнулись на просьбы о помощи в соцсетях.

Щенок каким-то образом попал на крышу старого дома на ул. Пушкинской вчера, 2 марта. И с тех пор бегал там, не имея возможности спуститься.

О происшествии редакции Myslo рассказала тулячка Алена:

- Со вчерашнего дня на крыше расселенного дома №25 по ул. Пушкинской бегал бездомный щенок. Мы поднимались на чердак, но на крышу нам выйти не удалось, крыша скатная, а щенок к нам не подходит.

Сегодня приезжали спасатели из городской службы спасения. Но собаку не сняли, решив, что щенок сам сможет спуститься, и на крыше он добровольно. Лестница на чердак крутая, по дому лабиринт, поэтому собака сама не могла спуститься.

Как сообщила девушка, только что собаку удалось снять с крыши – помогли неравнодушные туляки, прочитавшие сообщение в социальных сетях.