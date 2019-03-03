Сайдинг с тульского дома ребенка обещали снять весной-летом 2019 года

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива Михаила Тенцера.

Общественникам продолжают поступать ответы на запросы по поводу обшитого сайдингом исторического здания в центре Тулы.

В сети не утихают возмущения по поводу обшивки 100-летнего здания ядовито-желтым сайдингом.

Инициатор разбирательств — Михаил Тенцер, гендиректор типографии «Борус», известный предприниматель и краевед, автор книг и альбомов о Тульской области, автор проекта «Тула ушедшего века». На днях он получил ответы на запросы чиновникам разных уровней.

Областная инспекция Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору в ответе за подписью руководителя Павла Мусиенко ответила следующее:

- В соответствии с абзацами 11 и 12 п. 8.6.14 Правил благоустройства территории муниципального образования города Тулы при содержании фасадов зданий и сооружений запрещается изменение внешнего вида фасада в отсутствие оформленного паспорта колористического решения данного фасада или без предварительного внесения соответствующих изменений в колористическое решение данного фасада.

…Архитектурное решение фасада определяется Паспортом внешнего вида фасада здания, оформление которого является обязанностью собственников зданий…

По информации министерства здравоохранения Тульской области решение по изменению фасада является временным.

В связи с агрессивными климатическими условиями демонтаж сайдинга запланирован на весенне-летний период.

Согласно письму администрации Тулы от 20.02.19 срок оформления паспорта внешнего вида фасада здания установлен до 1 июня 2019 года».

Напомним, ранее на запрос редакции Денис Горецкий, начальник инспекции Тульской области по охране объектов культурного наследия, ответил, что нарушений законодательства нет:

Денис Горецкий - Здание не является памятником или объектом культурного наследия, поэтому требования по порядку ремонтных работ на памятниках к этому зданию не применяются. Нарушений законодательства об охране культурных объектов тут нет. Инспекция не осуществляет надзор за техническим состоянием этого здания.

В официальном ответе минздрав Тульской области, в чьем ведении находится дом ребенка, указывал следующее:

– В связи с ветхостью фасада здания, расположенного по адресу: Тула, ул. Ф. Энгельса, 97, в 2012 году был проведен капитальный ремонт фасада и кровли здания. При этом дефекты и повреждения фасада здания, вызванные длительным сроком эксплуатации (более 100 лет), отсутствием мероприятий по проведению капитальных ремонтов здания, естественным износом строительных материалов в конструкциях вследствие воздействия окружающей среды, требовали проведения дальнейших ремонтных работ. В связи с этим было принято решение обшить фасад здания сайдингом.

В официальном ответе администрации Тулы было аккуратно указано на невыполнение требований Постановления № 4145 от 9.12.2013 «О колористических решениях фасадов зданий, строений, сооружений в Туле», подписанного главой администрации Евгением Авиловым, и Правил благоустройства территории муниципального образования город Тула, утвержденных решением Тульской городской Думы:

- Разрешение на реконструкцию данного объекта капитального строительства администрация Тулы не выдавала. В соответствии с п. 8.6.14 Правил благоустройства, при содержании фасадов зданий запрещается изменение внешнего вида фасада без предварительного внесения соответствующих изменений в колористическое решение данного фасада. Применительно к конкретному зданию вне зависимости от типа проекта, на основании которого осуществлялось его строительство, и от формы собственности, архитектурное решение фасада определяется паспортом внешнего вида фасада здания. Оформление паспорта — обязанность собственников зданий. Паспорт внешнего вида фасада здания и Паспорт колористического решения фасада здания на согласование в администрацию Тулы не поступал.