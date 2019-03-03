Фото и видео Сергея Старикова.
На Новомосковском шоссе в Туле произошло ДТП с перевертышем: фоторепортаж
Авария случилась 3 марта 2019 года примерно в 15.00.
Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, на Новомосковском шоссе в районе поворота на Осиновую гору произошла автоавария с участием автомобилей Land Rover Discovery и грузовой «ГАЗели».
По предварительным данным и судя по повреждениям автомобилей, иномарка двигалась по шоссе в сторону Тулы, а «ГАЗель» пыталась повернуть налево на Осиновую гору.
В результате столкновения «ГАЗель» опрокинулась на левый бок.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Окончательную причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
Галерея
Другие статьи по темам
Место