На Новомосковском шоссе в Туле произошло ДТП с перевертышем: фоторепортаж

Фото и видео Сергея Старикова.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, на Новомосковском шоссе в районе поворота на Осиновую гору произошла автоавария с участием автомобилей Land Rover Discovery и грузовой «ГАЗели».

По предварительным данным и судя по повреждениям автомобилей, иномарка двигалась по шоссе в сторону Тулы, а «ГАЗель» пыталась повернуть налево на Осиновую гору.

В результате столкновения «ГАЗель» опрокинулась на левый бок.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Окончательную причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.