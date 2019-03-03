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На Новомосковском шоссе в Туле произошло ДТП с перевертышем: фоторепортаж
Фото и видео Сергея Старикова.

На Новомосковском шоссе в Туле произошло ДТП с перевертышем: фоторепортаж

Авария случилась 3 марта 2019 года примерно в 15.00.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, на Новомосковском шоссе в районе поворота на Осиновую гору произошла автоавария с участием автомобилей Land Rover Discovery и грузовой «ГАЗели».
 
По предварительным данным и судя по повреждениям автомобилей, иномарка двигалась по шоссе в сторону Тулы, а «ГАЗель» пыталась повернуть налево на Осиновую гору.
 
В результате столкновения «ГАЗель» опрокинулась на левый бок.
К счастью, обошлось без пострадавших.
 

Окончательную причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
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ДТП на Новомосковском шоссе 3.02.19, Фото: 1
ДТП на Новомосковском шоссе 3.02.19, Фото: 2
ДТП на Новомосковском шоссе 3.02.19, Фото: 3
ДТП на Новомосковском шоссе 3.02.19, Фото: 4
ДТП на Новомосковском шоссе 3.02.19, Фото: 5
ДТП на Новомосковском шоссе 3.02.19, Фото: 6
ДТП на Новомосковском шоссе 3.02.19, Фото: 7
ДТП на Новомосковском шоссе 3.02.19, Фото: 8
ДТП на Новомосковском шоссе 3.02.19, Фото: 9
ДТП на Новомосковском шоссе 3.02.19, Фото: 10
ДТП на Новомосковском шоссе 3.02.19, Фото: 11
ДТП на Новомосковском шоссе 3.02.19, Фото: 12
ДТП на Новомосковском шоссе 3.02.19, Фото: 13
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