В марте юристы проведут бесплатные консультации для туляков
Они пройдут в приёмной регионального правительства. Необходима предварительная запись.
Тульское региональное отделение «Ассоциации юристов России» в марте проведёт бесплатные юридические консультации в приемной правительства Тульской области.
Предварительная запись проводится по телефону: 30-62-75. С 15 до 18 часов консультации проведут специалисты различных организаций и ведомств:
- 5, 12, 19 и 26 марта – Тульская областная адвокатская палата,
- 6 марта – Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области,
- 7 марта – Институт права и управления ТулГУ,
- 13 марта – Комитет Тульской области по делам ЗАГС,
- 14 марта – тульский филиал ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»,
- 20 марта – Областная общественная организация «Тульское общество потребителей»,
- 21 марта – тульский филиал Международного юридического института,
- 27 марта – ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
- 28 марта – Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации.
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