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В марте юристы проведут бесплатные консультации для туляков

В марте юристы проведут бесплатные консультации для туляков

Они пройдут в приёмной регионального правительства. Необходима предварительная запись.

Тульское региональное отделение «Ассоциации юристов России» в марте проведёт бесплатные юридические консультации в приемной правительства Тульской области.

Предварительная запись проводится по телефону: 30-62-75. С 15 до 18 часов консультации проведут специалисты различных организаций и ведомств:

  • 5, 12, 19 и 26 марта – Тульская областная адвокатская палата,
  • 6 марта – Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области,
  • 7 марта – Институт права и управления ТулГУ,
  • 13 марта – Комитет Тульской области по делам ЗАГС,
  • 14 марта – тульский филиал ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»,
  • 20 марта – Областная общественная организация «Тульское общество потребителей»,
  • 21 марта – тульский филиал Международного юридического института,
  • 27 марта – ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
  • 28 марта – Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:28 0
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