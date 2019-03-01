В марте юристы проведут бесплатные консультации для туляков

Они пройдут в приёмной регионального правительства. Необходима предварительная запись.

Тульское региональное отделение «Ассоциации юристов России» в марте проведёт бесплатные юридические консультации в приемной правительства Тульской области.

Предварительная запись проводится по телефону: 30-62-75. С 15 до 18 часов консультации проведут специалисты различных организаций и ведомств: