Алексей Дюмин: «Нужно сделать услугу по обращению с ТКО доступной и качественной для каждого жителя»

В дискуссии также участвовали члены правительства Тульской области, депутаты областной Думы, представители Общероссийского народного фронта, региональные операторы по обращению с ТКО, общественники и студенты.

Алексей Дюмин отметил, что тема обращения с коммунальными отходами – одна из самых острых не только для Тульской области, но и в целом для страны. Много лет ей не уделялось должного внимания. Об этом в своем послании Федеральному Собранию говорил и Владимир Путин. Новая модель обращения с отходами вводилась с конкретными целями: сделать систему более современной, безопасной и прозрачной; отладить вывоз, утилизацию и переработку мусора, а также захоронение остатков. И, в конечном счете – полностью освободить регион от несанкционированных свалок.

– Нужно принимать системные меры. Работать на результат! Необходимо сделать новую коммунальную услугу доступной и качественной для каждого жителя нашего региона, – подчеркнул Алексей Дюмин.

По словам губернатора, должен быть решен целый ряд первоочередных задач:

организовать вывоз мусора там, где он раньше не вывозился,

ускорить работу по обновлению контейнеров и мусоровозов,

ликвидировать стихийные свалки.

– Жителей очень волнует рост платы за вывоз мусора. Важно, чтобы люди четко понимали, за что платят, видели разницу не только в квитанциях, но и в качестве оказания услуги. Все эти вопросы нуждаются в серьезной проработке. И профильные органы этим уже занимаются, – сказал Алексей Дюмин.

Губернатор отметил, что первые результаты перехода на новую систему уже есть: за прошедшие два месяца на полигоны области было принято на 20% больше мусора, чем за аналогичный период 2018 года, а значит, эти отходы не попали в леса и овраги.

– У нас все еще остается более 200 свалок мусора. Все эти свалки нужно убрать! – сказал Алексей Дюмин.

Следующий важный шаг – строительство регоператорами современных мусороперерабатывающих комплексов. Глава региона подчеркнул, что решить поставленные задачи можно только совместными усилиями регоператоров, власти, депутатского корпуса и, конечно, активных жителей.

Напомним, при переходе на новую систему управляющие компании обязаны исключить стоимость вывоза мусора из графы «содержание жилья». Как выяснилось, некоторые УК не исключили стоимость вывоза мусора из графы «содержание жилья» в полном объеме. Госжилинспекция провела внеплановые проверки – 13 управляющих организаций были привлечены к административной ответственности. Работа в этом направлении продолжается.

На очередном заседании Тульской областной думы парламентарии предложили поддержать проект федерального закона, освобождающего региональных операторов от НДС и налога на прибыль. Помимо этого, сформирован пакет предложений для передачи в Правительство РФ:

предусмотреть механизм, позволяющий рассчитывать размер платы за услугу, исходя из фактического учета массы или объема ТКО, производимых жителями многоквартирных и индивидуальных жилых домов,

предусмотреть софинансирование из федерального бюджета для регионов на компенсацию отдельным категориям граждан расходов на оплату услуги, а также гранты за успешную реализацию региональных и федеральных программ в области обращения с ТКО,

установить дифференцированные нормативы для различных категорий граждан (проживающих в сельской местности, семей с детьми, пенсионеров по возрасту и т. д.),

установить для жителей плату за вывоз ТКО только по тому помещению, в котором они фактически проживают.

Все эти решения предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января этого года.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Судницын сообщил, что в Тульской области реализуется проект «Генеральная уборка/Карта свалок».

На интерактивной карте жители региона отметили 592 свалки, 507 из них уже убраны.

Алексей Дюмин попросил ОНФ продолжить реализацию проекта и поручил министру природных ресурсов и экологии региона Юрию Панфилову до конца года проконтролировать уборку всех несанкционированных свалок, выявленных по состоянию на 1 января.

Николай Воробьев добавил, что партия в ближайшее время тоже планирует реализовать проект интерактивной карты, которая позволит гражданам отслеживать ситуацию с вывозом мусора.

Руководитель проекта «Народный контроль ЖКХ» Михаил Грязев сообщил, что активисты проекта сформировали «Экологические патрули».

Студентка магистрата ТулГУ Светлана Савинкова рассказала участникам штаба о работе станций автоматического мониторинга полигонов. Этот проект реализован при поддержке Губернатора. Алексей Дюмин попросил молодых ученых подключиться к мониторингу и четырех полигонов, которые будут рекультивированы в этом году. А Юрию Панфилову он поручил совместно со магистрантами искать новые механизмы и технологии рекультивации свалок.

В ближайшее время планируется дать старт очередному молодежному проекту – «Чистая страна». В его рамках в школах региона будут проходить эко-уроки. Губернатор обратил внимание участников заседания на то, что вопрос необходимо ставить шире.

– У нас никогда не было культуры обращения с мусором. Пора бы ей уже появиться. Проблему свалок не решить только строительством мусороперерабатывающих заводов. Если мы хотим жить в чистом регионе, в чистой стране – начинать перемены нужно с себя», – сказал Алексей Дюмин.

Однако, по словам главы региона, на насущные вопросы жителей нужно ответить по существу уже сейчас. В этом отношении хорошо показал себя Центр общественного контроля ЖКХ.

На «горячую линию» организации поступило 335 вопросов о вывозе ТКО и работе региональных операторов. По всем обращениям проводятся консультации и разъяснения.

В муниципалитетах будут созданы приемные Центра, сотрудники которых готовы вести консультации, помогать жителям в решении проблемных вопросов. Алексей Дюмин отметил важность персональной разъяснительной работы с жителями.

– Люди должны получать конкретные ответы на свои вопросы, а не шаблонные отписки, – сказал губернатор.

С таким посылом Алексей Дюмин уже обращался и к региональному правительству, и к местным властям, и к регоператорам. С весны прошлого года проведено более 100 встреч с жителями. Осенью заработал единый кол-центр регоператоров по вопросам обращения с ТКО.

Заместитель главы региона Сергей Егоров сообщил, что региональными операторами введены скидки на оплату вывоза ТКО для многодетных семей, и с 1 марта запущен механизм исключения платы по объектам недвижимости, в которых никто не проживает. Кроме того, все платежки, которые были выставлены за вывоз мусора там, где эту услугу еще не начали оказывать, были аннулированы.