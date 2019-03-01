Тульские спецназовцы завоевали серебро на снайперских соревнованиях

Для участия в ежегодных соревнованиях приглашались снайперские пары подразделений специального назначения России и стран СНГ. Команда отдела специального назначения «Гриф» УФСИН России по Тульской области на турнире оказалась впервые. И, тем не менее, спецназовцы показали прекрасный уровень профессиональной подготовки.

По итогам первого дня в финал вышли 8 лучших команд, в том числе и снайперская пара ОСН «Гриф» – Руслан и Павел успешно отработали все упражнения. Спецназовцы прошли испытания повышенной сложности – вели скоростную стрельбу после восьми километрового марш-броска, демонстрировали навыки альпинисткой подготовки. Упражнения сопровождались отвлекающими взрывами и дымовыми завесами.

Выполнять все задания снайперская пара должна с безупречной синхронностью. По итогам двух дней упорной борьбы команда тульского спецназа «Гриф» заняла почетное второе место, уступив лишь хозяевам соревнований. Призеров наградили почетными наградами и ценными подарками.