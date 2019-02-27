В Тульской области 19 школ частично закрыли из-за гриппа и ОРВИ

Тем не менее заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе идет на спад.

За неделю в Тульской области зарегистрировано 8415 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 14,7% и ниже заболеваемости предыдущей недели.

В Туле за неделю зарегистрировано 3737 случаев заболеваний, что ниже порога на 27%. Снижение относительно предыдущей недели составило 16%.

По результатам лабораторного мониторинга в основном циркулируют вирусы гриппа типа А.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области, из-за высокой заболеваемости ОРВИ полностью приостановлен образовательный процесс в одной школе, частично в 29 классах 19 школ и 7 группах 7 детских дошкольных учреждений.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора по телефонам: 37-33-25, 37-30-77.