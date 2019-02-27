новости
новости
Регистрация
В Тульской области 19 школ частично закрыли из-за гриппа и ОРВИ

В Тульской области 19 школ частично закрыли из-за гриппа и ОРВИ

Тем не менее заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе идет на спад.

За неделю в Тульской области зарегистрировано 8415 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 14,7% и ниже заболеваемости предыдущей недели.

В Туле за неделю зарегистрировано 3737 случаев заболеваний, что ниже порога на 27%. Снижение относительно предыдущей недели составило 16%.

По результатам лабораторного мониторинга в основном циркулируют вирусы гриппа типа А.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области, из-за высокой заболеваемости ОРВИ полностью приостановлен образовательный процесс в одной школе, частично в 29 классах 19 школ и 7 группах 7 детских дошкольных учреждений.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора по телефонам: 37-33-25, 37-30-77.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:19 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
гриппОРВИкарантинзакрыли школы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

28 февраля в южной части Тулы ожидаются перебои с водой
28 февраля в южной части Тулы ожидаются перебои с водой
В Тулу прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова
В Тулу прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.