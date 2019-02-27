В Тулу прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова

27 февраля в Туле состоялось совещание по вопросу реализации национального проекта «Здравоохранение». В нем приняли участие руководители Министерства здравоохранения РФ, органов исполнительной власти субъектов Центрального федерального округа, директора Территориальных фондов обязательного медицинского страхования и территориальных органов Росздравнадзора ЦФО.

«Тульская область не случайно выбрана для проведения сегодняшнего совещания, поскольку за последний год регион стал одним из лидеров в ЦФО по положительной динамике развития здравоохранения. За 2018 год на 31% снизилась младенческая смертность в Тульской области и впервые за всю историю стала ниже среднестатистического показателя. Кроме того, сохранены позитивные тенденции снижения общей смертности: сейчас этот показатель снизился на 2% по отношению в 2017 году. Есть и другие достижения», — подчеркнула Вероника Скворцова.

Глава региона представил опыт работы по повышению качества медицинской помощи в Тульской области, а также рассказал о реализуемых в регионе проектах и программах.

В частности, к реализации проекта «Бережливая поликлиника» приступили все поликлиники и амбулатории региона. На сегодня стандарту соответствуют 25% поликлиник области, что существенно выше показателя по России. В прошлом году с участием социально ответственного бизнеса были отремонтированы два крупных учреждения в Туле и одно — в районе области. В этом году за счет регионального бюджета будет проведен ремонт пяти поликлиник для взрослых, а за внебюджетные средства — ещё четырех детских поликлиник.

Ещё в 2017 году в регионе было 30 сёл, где медицинская помощь была недоступна. Сегодня в 20 из них открыты ФАПы, причем часть из них — с полноценным жильем. Как подчеркнул Алексей Дюмин, в этом году с установкой ещё 10 ФАПов будет решен вопрос доступности медицинской помощи жителям села.

Говоря о работе Центра медицины катастроф, губернатор отметил, что один из критериев оценки ее эффективности — количество вызовов со временем доезда скорой помощи до 20 минут. Если в январе прошлого года этот показатель в регионе составлял 52%, то на конец года повысился до 78%. Также сократилось время прибытия скорой на ДТП: сейчас процент доездов выше целевого значения Минздрава.

Благодаря поддержке Минздрава России и привлечению внебюджетных источников в прошлом году автопарк скорой обновился на 13 автомобилей. В этом году за счет внебюджетных средств закуплены ещё 10 автомобилей для ФАПов. Вместе с тем глава региона попросил министра учесть потребность региона в обновлении автопарка скорой помощи.

Благодаря региональной кадровой программе в 2018 году выросла укомплектованность службы скорой медицинской помощи врачами — на 6%; фельдшерами — на 14%. По программе «Земский доктор» привлечено для работы на селе 39 врачей и 6 фельдшеров.

«Я поддерживаю предложение Президента России Владимира Владимировича Путина о снятии возрастных ограничений для участников программы. Для регионов это дополнительный инструмент для решения кадровых вопросов», — подчеркнул Дюмин.

Большое внимание уделяется снижению смертности в регионе, основные причины которой — болезни системы кровообращения и онкозаболевания.

«Первостепенная задача — ранняя диагностика онкозаболеваний. Запущен проект „Онкопатруль71“, в рамках которого жителей обследуют выездные бригады. В бюджете региона предусмотрено финансирование на приобретение нового оборудования, лекарственных препаратов. Что касается пациентов с инсультом и инфарктом, то в прошлом году мы исключили их госпитализацию в непрофильные отделения. За счет регионального бюджета закуплен и запущен третий ангиограф. Принятые меры позволили сохранить более 1000 жизней», — отметил Алексей Дюмин.

Кроме того, в сентябре прошлого года открыт областной маммологический центр, где все жительницы региона с подозрением на рак обследуются даже без направления врача.

Губернатор поблагодарил федеральное министерство здравоохранения за проект по развитию детских учреждений. При поддержке Минздрава России в этом году завершается строительство 2 корпусов детской областной больницы.

«Все задачи по развитию системы здравоохранения, обеспечению бережного и внимательного отношения к каждому нашему жителю нам понятны. Сегодня они находят отражение в национальном проекте. И я уверен, нашими совместными усилиями будут реализованы в полном объёме», — подчеркнул Алексей Дюмин.

В рамках визита Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова также планирует посетить Центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи (ЦМК).

Напомним, в Центр вошли все подстанции скорой медицинской помощи региона. В настоящее время служба ежедневно обрабатывает до 2000 звонков, а средняя скорость ответа не превышает 30 секунд. С вызовами, которые требуют поддержки до момента приезда бригады либо консультации врача в процессе оказания медицинской помощи, работает отдельное подразделение в структуре ЦМК — консультационный центр.

Вероника Скворцова осмотрит учреждение и пообщается с персоналом.