Фото из архива Myslo.
28 февраля в южной части Тулы ожидаются перебои с водой
Об этом сообщает «Тулагорводоканал».
28 февраля с 10.00 специалисты «Тулагорводоканала» проведут ремонтные работы на водоводе I подъёма Песоченского водозабора Д-700. В связи с этим вода будет подаваться с пониженным давлением в
- южной части Центрального, Советского, Привокзального районов Тулы,
- Скуратовских посёлках,
- п. Косая Гора,
- п. Менделеевский.
В д. Берники и вовсе отключат водоснабжение.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Другие статьи по темам
Место