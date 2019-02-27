новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником

День Сил специальных операций – 27 февраля – установлен указом Президента РФ от 26 февраля 2015 года.

Губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин:

- Уважаемые военнослужащие Сил специальных операций! Товарищи офицеры! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Силы специальных операций служат гарантом безопасности нашей страны от угрозы международного терроризма. Везде, где требуется ваша непревзойденная подготовка, вы действуете четко и слаженно, демонстрируете высокий боевой дух и отвагу.

Верность боевым товарищам, преданность Родине ­– в сердце каждого военнослужащего ССО. Уверен, что вы будете всегда надежно стоять на защите интересов России, с честью исполнять свой долг.

Благодарю за вашу непростую и очень важную службу.

Желаю всем действующим сотрудникам и ветеранам спецподразделений здоровья, благополучия, мира и всего самого доброго!

сегодня, в 09:38 +3
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тула
Прочее
день ССОвоеннослужащие сил специальных операций

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Недвижимость, налоги и стандарты кадастровой оценки в 2019 году
Недвижимость, налоги и стандарты кадастровой оценки в 2019 году
Туляки могут пополнить коллекцию музея Олимпийского движения
Туляки могут пополнить коллекцию музея Олимпийского движения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.