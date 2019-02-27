Алексей Дюмин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником

День Сил специальных операций – 27 февраля – установлен указом Президента РФ от 26 февраля 2015 года.

Губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин:

- Уважаемые военнослужащие Сил специальных операций! Товарищи офицеры! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Силы специальных операций служат гарантом безопасности нашей страны от угрозы международного терроризма. Везде, где требуется ваша непревзойденная подготовка, вы действуете четко и слаженно, демонстрируете высокий боевой дух и отвагу.

Верность боевым товарищам, преданность Родине ­– в сердце каждого военнослужащего ССО. Уверен, что вы будете всегда надежно стоять на защите интересов России, с честью исполнять свой долг.

Благодарю за вашу непростую и очень важную службу.

Желаю всем действующим сотрудникам и ветеранам спецподразделений здоровья, благополучия, мира и всего самого доброго!