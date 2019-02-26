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Туляки могут пополнить коллекцию музея Олимпийского движения

Туляки могут пополнить коллекцию музея Олимпийского движения

Нужны предметы, связанные с эстафетой Олимпийского огня по территории Тульской области.

Туляков просят оказать содействие в безвозмездном пополнении коллекции музея Олимпийского движения в регионе («Центр спортивной подготовки команд Тульской области»). Об этом сообщается на сайте комитета по спорту.

Возможно, у кого-то имеются предметы, связанные с эстафетой Олимпийского огня по территории Тульской области в 1980 и 2014 годах (афиши, фото, открытки и т. д.).

Контактный телефон 8 (4872)-33−24−09.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:18 +1
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