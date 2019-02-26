Туляки могут пополнить коллекцию музея Олимпийского движения

Нужны предметы, связанные с эстафетой Олимпийского огня по территории Тульской области.

Туляков просят оказать содействие в безвозмездном пополнении коллекции музея Олимпийского движения в регионе («Центр спортивной подготовки команд Тульской области»). Об этом сообщается на сайте комитета по спорту.

Возможно, у кого-то имеются предметы, связанные с эстафетой Олимпийского огня по территории Тульской области в 1980 и 2014 годах (афиши, фото, открытки и т. д. ).

Контактный телефон 8 (4872)-33−24−09.