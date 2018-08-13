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Американский журнал назвал тульскую усадьбу Фон Мекк самой красивой «заброшкой» в России
Фото deadokey.livejournal.com, autotravel.ru и из архива Myslo.

Американский журнал назвал тульскую усадьбу Фон Мекк самой красивой «заброшкой» в России

Всего же в списке оказались 35 заброшенных зданий со всей страны.

Американское издание The Atlantic составило список самых загадочных и красивых «заброшек» в России — от Мурманска до Курильских островов.

Когда-то это были центры жизни и культуры, теперь же здания-призраки, поражающие величественностью и загадочностью, попадают в объективы фотографов со всего мира.

Всего в списке 35 необычных объектов: усадеб, церквей, научных станций, пионерлагерей, фабрик и даже судов.

Возглавляет список самых-самых российских «заброшек» усадьба фон Мекк в селе Хрусловка Венёвского района Тульской области.

Усадьба — объект культурного наследия — вот уже несколько лет находится в плачевном состоянии: памятник не эксплуатируется, ремонтные работы не проводятся, здание находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии.

В декабре прошлого года инспекция Тульской области по госохране объектов культурного наследия подала в суд иск и потребовала изъять у собственника здание. Тот с мнением инспекции не согласился, назвав требования незаконными и необоснованными.

Дальнейшую судьбу родового гнезда Черносвитовых-Смидович решит суд.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:03 +5
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Место
Усадьба Фон МеккВеневский районТульская область

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