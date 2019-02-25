В Тульской области мальчик попал под машину, катаясь с горки

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В субботу, 23 февраля, в 10.40 на улице Молодежной поселка Гигант Ясногорского района мальчик 2005 года рождения, катаясь с ледяной горки рядом с проезжей частью дороги, угодил под колёса Kia Rio под управлением мужчины 1962 года рождения.

Как уточнили сотрудники группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, в результате ДТП мальчик получил различные телесные повреждения. Госпитализация пострадавшему не потребовалась – после оказания медицинской помощи его отпустили домой.