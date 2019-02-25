Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области
В Тульской области мальчик попал под машину, катаясь с горки
13-летний подросток получил телесные повреждения. Госпитализация ему не потребовалась.
В субботу, 23 февраля, в 10.40 на улице Молодежной поселка Гигант Ясногорского района мальчик 2005 года рождения, катаясь с ледяной горки рядом с проезжей частью дороги, угодил под колёса Kia Rio под управлением мужчины 1962 года рождения.
Как уточнили сотрудники группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, в результате ДТП мальчик получил различные телесные повреждения. Госпитализация пострадавшему не потребовалась – после оказания медицинской помощи его отпустили домой.
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