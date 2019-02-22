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РПЛ о матче «Арсенал» – ЦСКА: «Поле на Центральном стадионе в отвратительном состоянии»
Фото от 03.12.2018.

РПЛ о матче «Арсенал» – ЦСКА: «Поле на Центральном стадионе в отвратительном состоянии»

Поединок могут перенести на арену в Химках.

Российская Премьер-лига отправила тульскому «Арсеналу» письмо, в котором сообщила о невозможности проведения матча 18-го тура чемпионата России с ЦСКА на Центральном стадионе. Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на президента РПЛ Сергея Прядкина.

Игра «Арсенал» — ЦСКА запланирована на 2 марта.

– Сегодня в Тулу отправлено письмо о том, что поле стадиона непригодно для проведения матча. Будут играть или на резервном стадионе, или будем определять, где. Это точно. Поле в отвратительном состоянии, — заявил Прядкин.

Также глава РПЛ отметил, что одним из резервных стадионов всегда была арена в Химках. На днях комиссия проверит, в каком состоянии там газон.

– Пока отзывы экспертов не очень хорошие, — сказал Прядкин.

Официального комментария от «Арсенала» пока не поступало.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:41 0
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