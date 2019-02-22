Тульское кафе «Уют» закрыли из-за нарушения пожарной безопасности

Заведение не будет работать до устранения всех нарушений.

Пролетарский районный суд Тулы рассмотрел гражданское дело по иску прокурора о запрете деятельности по эксплуатации кафе «Уют», расположенного в Загородном проезде, 15.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, в нарушение требований пожарной безопасности в кафе

не разделены между собой помещения различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (не установлена противопожарная дверь);

отделка стен и потолка эвакуационного пути (коридора) выполнена из горючего материала.

Заявленные требования прокурора суд признал законными и обоснованными. По решению суда от 20 февраля деятельность кафе «Уют» полностью запрещена до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

По ходатайству прокурора Пролетарского района решение суда обращено к немедленному исполнению.