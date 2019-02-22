В Туле на ул. Пролетарской при пожаре пострадал мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

22 февраля в 12.14 в службу спасения сообщили о пожаре в квартире, расположенной в Туле на ул. Пролетарской, 22. На место происшествия прибыли три пожарных расчета и автолестница.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, открытое горение было ликвидировано в 12.25.

При пожаре пострадал 54-летний мужчина. Он надышался продуктами горения. Кроме того, сотрудники МЧС спасли еще двух человек.

В результате происшествия в комнате размером 5×3 м обгорели мебель, отделочные материалы на стене и потолке. Причина пожара устанавливается.