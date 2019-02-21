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В Новомосковске наградили школьницу, которая помогла задержать грабителя
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В Новомосковске наградили школьницу, которая помогла задержать грабителя

14-летняя Николь Крекер передала приметы преступника полицейским, и запомнила, в какую сторону он скрылся.

В Новомосковске сотрудники полиции наградили 14-летнюю Николь Крекер, которая помогла раскрыть грабеж и задержать преступника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

На улице Николь случайно увидела, как молодой человек вырвал из рук пенсионерки сумку и стал убегать. Николь успела запомнить приметы грабителя и направление, в котором он скрылся, а затем дождалась прибытия полицейских.

При её содействии правоохранители установили и задержали подозреваемого по горячим следам, неподалёку от места происшествия. В отношении 20-летнего неработающего мест­ного жителя возбуждено уголовное дело. 

Руководители новомосковского отдела МВД России вручили Николь Крекер ценный подарок, поблагодарили за активную гражданскую позицию и грамотные действия, которые позволили раскрыть уличное преступление.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:10 +8
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