В Новомосковске наградили школьницу, которая помогла задержать грабителя

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

14-летняя Николь Крекер передала приметы преступника полицейским, и запомнила, в какую сторону он скрылся.

В Новомосковске сотрудники полиции наградили 14-летнюю Николь Крекер, которая помогла раскрыть грабеж и задержать преступника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

На улице Николь случайно увидела, как молодой человек вырвал из рук пенсионерки сумку и стал убегать. Николь успела запомнить приметы грабителя и направление, в котором он скрылся, а затем дождалась прибытия полицейских.

При её содействии правоохранители установили и задержали подозреваемого по горячим следам, неподалёку от места происшествия. В отношении 20-летнего неработающего мест­ного жителя возбуждено уголовное дело.

Руководители новомосковского отдела МВД России вручили Николь Крекер ценный подарок, поблагодарили за активную гражданскую позицию и грамотные действия, которые позволили раскрыть уличное преступление.