Алексей Дюмин обсудил с главой «Газпрома» реализацию социальных проектов

Также на встрече были рассмотрены вопросы реконструкции газораспределительных станций и аспекты дальнейшего сотрудничества.

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча главы Тульской области Алексея Дюмина и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Губернатор поблагодарил руководство «Газпрома» за стабильное обеспечение потребителей области природным газом, газификацию региона и успешную реализацию целого ряда социально значимых проектов.

На встрече были рассмотрены вопросы реконструкции действующих в Тульской области газораспределительных станций, в том числе ГРС «Новотульская». Также обсуждались аспекты реализации социальных проектов компании в рамках программы «Газпром – детям» – строительство ледового дворца, легкоатлетического манежа, открытых многофункциональных спортивных площадок.

По итогам рабочей встречи Алексей Дюмин и Алексей Миллер подтвердили заинтересованность в дальнейшем эффективном взаимодействии.