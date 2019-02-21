Тульский «Арсенал» одержал победу в последнем контрольном матче в Турции
Канониры встретились с казахским клубом «Актобе». Матч завершился со счётом 2:1.
В турецком Белеке прошёл последний контрольный матч третьих сборов тульского «Арсенала». Соперниками туляков стали футболисты казахского клуба «Актобе».
По решению руководства клуба, встреча прошла в закрытом режиме. Известно, что канониры одержали победу со счётом 2:1. До конца недели футболисты вернутся в Тулу, где начнут готовиться к первому матчу нового сезона – 2 марта «Арсенал» на домашнем поле сыграет с ЦСКА.
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