Тульский «Арсенал» одержал победу в последнем контрольном матче в Турции

В турецком Белеке прошёл последний контрольный матч третьих сборов тульского «Арсенала». Соперниками туляков стали футболисты казахского клуба «Актобе».

По решению руководства клуба, встреча прошла в закрытом режиме. Известно, что канониры одержали победу со счётом 2:1. До конца недели футболисты вернутся в Тулу, где начнут готовиться к первому матчу нового сезона – 2 марта «Арсенал» на домашнем поле сыграет с ЦСКА.