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Тульский «Арсенал» одержал победу в последнем контрольном матче в Турции

Тульский «Арсенал» одержал победу в последнем контрольном матче в Турции

Канониры встретились с казахским клубом «Актобе». Матч завершился со счётом 2:1.

В турецком Белеке прошёл последний контрольный матч третьих сборов тульского «Арсенала». Соперниками туляков стали футболисты казахского клуба «Актобе».

По решению руководства клуба, встреча прошла в закрытом режиме. Известно, что канониры одержали победу со счётом 2:1. До конца недели футболисты вернутся в Тулу, где начнут готовиться к первому матчу нового сезона – 2 марта «Арсенал» на домашнем поле сыграет с ЦСКА.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:37 0
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