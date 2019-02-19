В Новомосковске школьница догнала грабителя и вернула сумку пенсионерке: подробности

Фото сделано очевидцем, на нем один из грабителей.

Ранее Myslo писал, что в Новомосковске школьница помогла задержать грабителя. Стали известны подробности этой истории.

12 февраля около четырех часов дня 14-летняя Николь Крекер возвращалась домой. Девочка вышла из автобуса, мимоходом увидела трех молодых людей, стоявших неподалеку, и пенсионерку – ничего необычного в их поведении она сначала не заметила.

Случайно обернувшись, Николь увидела, что один из молодых людей выхватил у пожилой женщины сумку. Девочка без раздумий бросилась за злоумышленниками.

– Они сначала бежали втроем, затем тот, у которого была сумка, отделился от них и побежал в другую сторону, я за ним, – рассказывает девушка. – Параллельно позвонила маме и сообщила, что происходит. Парень попытался спрятаться в подъезде, но ему не открыли дверь, тогда он побежал дальше. Я за ним. Тут подоспела мама, мы с ней кричали грабителю, чтобы он отдал сумку бабушки. Бабушка, конечно, была не наша, но и наша тоже старенькая, ей 82 года, то же могло и с ней случиться. В общем, переживали, как за свою. В итоге молодой человек отдал нам сумку. Примерно полчаса мы бегали за ним. После мама позвонила в полицию. Видевшая ограбление женщина успела сфотографировать убегавших злоумышленников и передала фото полиции. 78-летняя пенсионерка, уже не надеясь, что сумку ей вернут, медленно шла домой. Мы ее догнали и вернули пропажу, она очень обрадовалась – в сумке были пенсия и документы.

Николь отмечает, что в момент погони за преступником она не думала о том, что это небезопасно.

Поняла это уже после, когда всё закончилось. Не упустить злоумышленника помогла хорошая физическая подготовка – девушка занимается фигурным катанием и волейболом.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что сотрудники патрульно-постовой службы получили благодаря Николь приметы преступника и направление, куда он скрылся. Подозреваемый был оперативно задержан. Им оказался 20-летний неработающий мест­ный житель. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ.

– УМВД России по Тульской области благодарит школьницу, ее активная гражданская позиция помогла раскрыть преступление, – сказал заместитель начальника пресс-службы ведомства Сергей Сергейчев. – Сейчас рассматривается вопрос о ее награждении.

В ведомстве подчеркивают, что своевременные сообщения на телефон доверия УМВД 32-22-85 и в дежурную часть о подозрительных гражданах позволяют задержать лиц, сбывавших наркотики, а также пресекать административные правонарушения. Есть случаи, когда неравнодушные граждане, становясь очевидцами преступления, не только сообщают о них в полицию, но и помогают задержать злоумышленников.