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В Ефремове Тульской области повесили «покаянный» щит: просят прощения у государя
Фото очевидца.

В Ефремове Тульской области повесили «покаянный» щит: просят прощения у государя

Фото в редакцию Myslo прислал очевидец.

На щите фото царской семьи и слова «Прости нас, государь!»

– Сегодня ехал по ул. Максима Горького в Ефремове и увидел такой вот щит, – написал нам Сергей К. – Что бы это значило?

Такие баннеры периодически появляются в разных городах России уже несколько лет. Обычно к разным датам. Имени заказчика на щитах нет. Чаще всего билборды заказывают православные и правые организации.

В 2013 году в Новосибирске похожие щиты, установленные к дате расстрела царской семьи, вызвали широкую общественную дискуссию. Выяснилось, что их установку согласовала местная епархия.

В Орске в 2015 году щит заказал местный депутат к годовщине расстрела царской семьи.

В 2017 году общественники объясняли появление баннеров 100-летием революции, а еще – выходом на российские экраны фильма Алексея Учителя «Матильда».
 
В Ефремове рекламный щит установлен также без опознавательных знаков. 

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:24 +2
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Место
ЕфремовТульская область

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