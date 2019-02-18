В Ефремове Тульской области повесили «покаянный» щит: просят прощения у государя

Фото очевидца.

На щите фото царской семьи и слова «Прости нас, государь!»

– Сегодня ехал по ул. Максима Горького в Ефремове и увидел такой вот щит, – написал нам Сергей К. – Что бы это значило?

Такие баннеры периодически появляются в разных городах России уже несколько лет. Обычно к разным датам. Имени заказчика на щитах нет. Чаще всего билборды заказывают православные и правые организации.

В 2013 году в Новосибирске похожие щиты, установленные к дате расстрела царской семьи, вызвали широкую общественную дискуссию. Выяснилось, что их установку согласовала местная епархия.

В Орске в 2015 году щит заказал местный депутат к годовщине расстрела царской семьи.

В 2017 году общественники объясняли появление баннеров 100-летием революции, а еще – выходом на российские экраны фильма Алексея Учителя « Матильда ».

В Ефремове рекламный щит установлен также без опознавательных знаков.