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Модный баянист-виртуоз готовит новый клип ко Дню Защитника Отечества
Кадр из нового клипа Сергея Войтенко, Дениса Майданова и Константина Бубнова.

Модный баянист-виртуоз готовит новый клип ко Дню Защитника Отечества

Сергей Войтенко выложил в сеть первые кадры.

Вместе с Сергеем Войтенко новую песню исполняют известные музыканты Денис Майданов и Константин Бубнов. Композиция посвящена истории одного танкиста, который воевал под Курской дугой во время Великой Отечественной Войны. Премьера клипа состоится 23 февраля.

А уже 6 марта туляки смогут послушать музыку Сергея Войтенко в живом исполнении. Он выступит на сцене Тульского областного центра молодежи вместе со своим легендарным дуэтом «Баян MIX».

Виртуозные музыканты исполняют на баянах абсолютно все от популярной классики до танцевальной музыки. Это те самые фантастические русские баянисты, которые прогремели на весь мир, благодаря своему выступлению на свадьбе главы австрийского МИДа Карин Кнайсль. Кроме того, «Баян MIX» — это одна из любимых групп президента Владимира Путина.

Билеты на концерт Сергея Войтенко и дуэта «Баян MIX» можно приобрести во всех точках продаж нашего сервиса Myslo-касса.

 

Сергей Войтенко — автор-исполнитель, баянист, композитор, лауреат премий «Шансон года», «Золотой Граммофон», «Звезды Дорожного радио».

Его песни мелодичные и по-настоящему мужские звучат сегодня на всех крупнейших радиостанциях страны: «Авторадио», «Шансон», «Дорожное» и многих других. И, если хиты «Мы с тобой одной крови», «Просто надо любить», «Город М» слушает и поёт вся страна, то мастерством и профессионализмом «Баян MIX» восхищается почти весь мир.

Автор: Настя Якушина, сегодня, в 18:00 +1
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