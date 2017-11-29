Алексей Учитель покажет тулякам свой фильм «Матильда»

А после просмотра режиссер ответит на вопросы зрителей. Встреча состоится 16 декабря в 18.00 в Доме культуры «Ясная Поляна».

Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить историю. Любовь, ставшая легендой. Фильм рассказывает о романтических взаимоотношениях наследника российского престола Николая Романова (Ларс Айдингер) и балерины императорского театра Матильды Кшесинской (Михалина Ольшанска). Действие фильма происходит с момента знакомства 22-летнего цесаревича и 18-летней танцовщицы в 1890 году и до момента коронации Николая с супругой Александрой Федоровной в 1896 году.

Алексей Учитель, режиссер – Несмотря на название фильма, «Матильда» — это больше фильм о будущем правителе России. У нас была задача — показать человека, который стал императором, который действительно выбирал между свободой, совестью и любовью.



Съемки картины проходили в Мариинском театре, в Екатерининском, Александровском, Юсуповском и Елагиноостровском дворцах. Специально для фильма были построены декорации Успенского собора, Дворца на Речном понтоне и интерьеры вагонов Императорского железнодорожного состава. Кинокритики, уже оценившие фильм, отметили богатство постановки и яркую, поэтическую атмосферу «Матильды».

Антон Долин, кинокритик – От постановочного масштаба кружится голова: декорации невообразимо эффектны, операторская работа Юрия Клименко тщательна и вдохновенна, костюмы Надежды Васильевой заслуживают отдельной поэмы.



В итоге «Матильда» — это не только красивая история любви принца к безродной красавице, но и яркий, почти сказочный образ вечной России с ее золотыми куполами, строгостью Кремля, роскошью дворцов и блеском театральных сцен.



В главных ролях фильма снялись Ларс Айдингер, Михалина Ольшанска, Данила Козловский, Евгений Миронов, Григорий Добрыгин, Ингеборга Дапкунайте и другие. Цена билетов 400 руб. Билеты поступят в продажу 1 декабря в 11.00 в галерею «Ясная Поляна», кассы ДК. 16+