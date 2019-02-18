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В Туле растет количество заболевших гриппом и ОРВИ
Фото из архива Myslo.

В Туле растет количество заболевших гриппом и ОРВИ

Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

С 11 по 17 февраля 2019 года в Тульской области зарегистрировано 9337 случаев гриппа и ОРВИ, что выше эпидемического порога на 1,1% и на уровне заболеваемости предыдущей недели (9342 случаев). В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость выше порога среди взрослых — на 6,0%, детей 3-6 лет — на 2,8%, среди школьников и детей 0-2 лет заболеваемость ниже порога.

В Туле за неделю зарегистрировано 4468 случаев заболевания, что выше порога на 5,2%, рост относительно предыдущей недели составил 2%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость ниже порога, кроме категории взрослых, где порог превышен на 12,2%.

По результатам лабораторного мониторинга в основном циркулируют вирусы гриппа типа А.

По причине высокой заболеваемостью ОРВИ полностью приостановлен образовательный процесс в одной школе, частично в 46 классах 22 школ и 14 группах 12 детских дошкольных учреждений.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

сегодня, в 17:20 +1
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