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На выходных погода в Туле побила температурный рекорд 1943 года
Фото из архива Myslo.

На выходных погода в Туле побила температурный рекорд 1943 года

17 февраля температура воздуха в региональной столице достигла +3,7°С.

В минувшие выходные европейскую часть России накрыла мощная волна тепла. Из-за этого сразу 20 метеостанций зафиксировали температурные рекорды.

Тула не стала исключением. Так, 16 февраля в региональной столице максимальная температура воздуха достигла +4,8°С. Этот показатель превысил данные аналогичной даты 2001 года — в тот день в Туле было зафиксировано +3,5°С.

Как рассказали Myslo в Тульском гидрометцентре, 17 февраля воздух прогрелся до +4,9°С. Таким образом был побит рекорд 1943 года (+3,7°С).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:29 +3
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