На выходных погода в Туле побила температурный рекорд 1943 года

Фото из архива Myslo.

В минувшие выходные европейскую часть России накрыла мощная волна тепла. Из-за этого сразу 20 метеостанций зафиксировали температурные рекорды.

Тула не стала исключением. Так, 16 февраля в региональной столице максимальная температура воздуха достигла +4,8°С. Этот показатель превысил данные аналогичной даты 2001 года — в тот день в Туле было зафиксировано +3,5°С.

Как рассказали Myslo в Тульском гидрометцентре, 17 февраля воздух прогрелся до +4,9°С. Таким образом был побит рекорд 1943 года (+3,7°С).