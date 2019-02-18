В Туле пенсионер получил тяжкие травмы при падении с лестницы второго этажа

Пострадавший госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и множественными переломами ребер.

Как стало известно Myslo, вечером 16 февраля в Ваныкинскую больницу госпитализировали 78-летнего мужчину. Медики диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы ребер.

По имеющейся на настоящий момент информации, пенсионер получил повреждения при падении с лестницы второго этажа одного из частных домов на ул. Оружейной в Туле.

Причиной падения стала проломившаяся деревянная ступень.

Момент несчастного случая видели близкие пострадавшего. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.