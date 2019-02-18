В Туле пенсионер получил тяжкие травмы при падении с лестницы второго этажа
Пострадавший госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и множественными переломами ребер.
Как стало известно Myslo, вечером 16 февраля в Ваныкинскую больницу госпитализировали 78-летнего мужчину. Медики диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы ребер.
По имеющейся на настоящий момент информации, пенсионер получил повреждения при падении с лестницы второго этажа одного из частных домов на ул. Оружейной в Туле.
Причиной падения стала проломившаяся деревянная ступень.
Момент несчастного случая видели близкие пострадавшего. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.
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