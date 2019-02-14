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В сфере образования Тульской области будут развивать цифровую экономику

В сфере образования Тульской области будут развивать цифровую экономику

Подписано соглашение с Университетом национальной технологической инициативы 2035.

14 февраля на Российском инвестиционном форуме заместитель председателя правительства – министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин и генеральный директор АНО «Университет национальной технологической инициативы 2035» Василий Третьяков подписали соглашение о сотрудничестве.

Оно предусматривает развитие цифровой экономики в сфере образования региона. В частности, речь идет о расширении образовательных возможностей по созданию и развитию технологических стартапов для студентов ТГПУ им. Л. Н. Толстого и ТулГУ.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:11 −4
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