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В Алексинском районе работал цех по производству поддельного алкоголя
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области

В Алексинском районе работал цех по производству поддельного алкоголя

На нелегальное производство вышли в рамках оперативных мероприятий в Щекино.

В Щекинском районе сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона вычислили мужчину, который занимался сбытом поддельного алкоголя. В принадлежащих местному 48-летнему жителю гаражах обнаружили и изъяли спиртное без специальных федеральных марок.
 
Всего там хранилось, предположительно с целью сбыта, около 1500 бутылок различного объема. 
 
Сейчас в полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. В рамках расследования стало известно, что весь алкоголь поставлялся из Алексинского района Тульской области. В деревне Даниловка оперативники и СОБР Росгвардии по Тульской области обнаружили цех по производству алкогольной продукции.
 
«В нескольких помещениях находились ручная линия по розливу и упаковке алкоголя, почти 2500 бутылок объёмом 0.5 литра с водно-спиртовой смесью, тара, колпачки, федеральные специальные марки с признаками подделки, свыше 1300 литров водно-спиртовой смеси», – сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 

Помимо основного фигуранта уголовного дела по подозрению в причастности к незаконной деятельности задержаны еще двое ранее не судимых мужчин. Расследование уголовного дела и выяснение всех деталей противоправных деяний в сфере оборота алкоголя продолжаются.

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В Алексинском районе работал цех по производству поддельного алкоголя, Фото: 1
В Алексинском районе работал цех по производству поддельного алкоголя, Фото: 2
В Алексинском районе работал цех по производству поддельного алкоголя, Фото: 3
В Алексинском районе работал цех по производству поддельного алкоголя, Фото: 4
В Алексинском районе работал цех по производству поддельного алкоголя, Фото: 5
В Алексинском районе работал цех по производству поддельного алкоголя, Фото: 6
В Алексинском районе работал цех по производству поддельного алкоголя, Фото: 7
В Алексинском районе работал цех по производству поддельного алкоголя, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:32 +5
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Место
Алексинский районЩекино

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