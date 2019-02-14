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В выходные дни погода порадует туляков мартовским теплом
Фото из архива Myslo.

В выходные дни погода порадует туляков мартовским теплом

Синоптики подготовили прогноз.

Южный циклон принес в Тулу продолжительные осадки. Поначалу прошел мокрый снег с дождем, затем дождь, а утром 13 февраля на фоне возвращения температуры к отрицательным значениям выпал мокрый снег. Он налипал на провода и деревья, максимальная толщина налипания снега на ветвях деревьев составила 20 мм, что зафиксировала метеостанция «Узловая». Снежный покров прирос на 2-9 см.

За ночной снегопад (в ночь на 13 февраля) в Туле выпало 9 мм осадков, что составило 26% от месячной нормы.

Как сообщают синоптики Тульского гидрометцентра, такие снегопады нечасто отмечались во время зимы. 27 января 2019 года в Туле за сутки выпало 8 мм осадков, что составило 19% от месячной нормы.

А в выходные дни погода порадует мартовским теплом, уверены синоптики. На Сретенье, 15 февраля, в ночные часы подморозит от -5 до -10 градусов, днем температура воздуха вновь преодолеет нулевую отметку.

До конца недели наш регион будет находиться в теплой части циклона, который перемещается по северу европейской России. Будет ветрено, местами порывы северо-западного ветра могут достигать 12-17 м/с. 

Морозы вернутся в Тульскую область в начале новой недели.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:43 +11
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