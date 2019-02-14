В пятницу, 15 февраля, в Туле ограничат движение и отключат светофоры

Это связано с плановыми работами на электросетях и удалением аварийных деревьев.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщает, что в пятницу, 15 февраля, из-за плановых работ, с 9.00 до 12.00 будут отключены светофоры на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской. С 9.00 до 11.00 не будут работать светофоры на пересечении улиц Октябрьской и Токарева.

Кроме того, на время проведения работ по удалению аварийных деревьев, будет запрещена остановка, стоянка и движение транспорта на улице Чмутова, на участке от ул. Болотова до 3-го Клинского проезда. Ограничения будут введены с 10 до 12 часов.

В это время движение автобусов маршрутов № 38, 55, 136 и 169 будет осуществляться по измененной схеме:

№ 38 «пос. Мясново (завод Торгового оборудования) – пос. Басово-Прудный»: завод Торгового оборудования – Ханинский пр-д – ул. Маршала Жукова – ул. Полюсная – ул. Кабакова (18-й пр-д Мясново) – ул. Тихмянова – ул. Чмутова – ул. Верхняя Краснослободская – ул. Кабакова – ул. Болотова – ул. Чмутова – ул. Дм. Ульянова – ул. Болдина – ул. Макаренко – ул. 9 Мая – пр-т Ленина – ул. Скуратовская – пр-д Энергетиков – ул. Центральная.

№ 136 «Московский вокзал – дер. Маслово»: ул. Путейская – Одоевское шоссе – автодорога «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» – ул. Чмутова – ул. Болотова – ул. Кабакова – ул. Верхняя Краснослободская – ул. Чмутова – Павшинский мост – ул. Ф. Смирнова – Красноармейский пр. – ул. Путейская – Московский вокзал.

№ 169 «Тула – Алешня»: а/с Заречье – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Дм. Ульянова – Павшинский мост – ул. Чмутова – ул. Верхняя Краснослободская – ул. Кабакова – ул. Болотова – ул. Чмутова – Маслово 1 – Маслово 2 – Маслово 3 – Ямны 1 – Ямны 2 – Новая Земля – Алексеевка – Федоровка – Барыково – Жировка – Калужский поворот – Рождество – Алешня – комплекс «Березовая роща» – Натальинка – поворот на Борщевку – Мерлиновка.

№ 55 «Ивановские дачи – 12 проезд (Мясново)»: ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Дм. Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова – ул. Верхняя Краснослободская – ул. Кабакова – ул. Болотова – ул. Чмутова.