В полуфинале конкурса «Лидеры России» Тульскую область представят 14 человек

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Управленцам предстоит пройти компьютерное тестирование, также в программе – мастер-классы и командные мероприятия.

С 15 по 18 февраля в Москве пройдет первый региональный полуфинал Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. по Центральному федеральному округу.

В этом году на первый полуфинальный этап приглашено 947 конкурсантов. Он стартует 15 февраля. В нем примут участие 477 молодых лидеров, 14 из которых – представители Тульской области. Им предстоит контрольное компьютерное тестирование, по итогам которого будет сформирован окончательный список полуфиналистов.

Торжественная церемония открытия первого полуфинала состоится 16 февраля в 10:00. Тульскую область на ней представит первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Оценочные мероприятия полуфинала пройдут 16 и 17 февраля, результаты озвучат 18 февраля. В программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов.