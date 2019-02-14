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В полуфинале конкурса «Лидеры России» Тульскую область представят 14 человек
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В полуфинале конкурса «Лидеры России» Тульскую область представят 14 человек

Управленцам предстоит пройти компьютерное тестирование, также в программе – мастер-классы и командные мероприятия.

С 15 по 18 февраля в Москве пройдет первый региональный полуфинал Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. по Центральному федеральному округу.

В этом году на первый полуфинальный этап приглашено 947 конкурсантов. Он стартует 15 февраля. В нем примут участие 477 молодых лидеров, 14 из которых – представители Тульской области. Им предстоит контрольное компьютерное тестирование, по итогам которого будет сформирован окончательный список полуфиналистов.

Торжественная церемония открытия первого полуфинала состоится 16 февраля в 10:00. Тульскую область на ней представит первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Оценочные мероприятия полуфинала пройдут 16 и 17 февраля, результаты озвучат 18 февраля. В программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:56 0
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