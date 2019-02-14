Где в Туле отключат электричество 15 февраля
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 17 часов обесточат следующие дома:
- ул. Токарева, 40-46 (чётн.), 237,
- ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-235 (нечётн.), 272,
- ул. Железнодорожная, 11-14, 7-а,
- ул. Каляева, 1-11 (нечётн.),
- ул. Октябрьская, 145-197 (нечётн.), 201,
- пр-т Ленина, 12, 14, 16, 14-в, 18,
- ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
- 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.),
- ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
- 1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а,
- 2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,
- ул. Гастелло, 2-6-а (чётн.), 19-б,
- ул. Переносная, 2-7,
- ул. Железнодорожная, 1, 2-10, 1-б, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 2-а, 1-в,
- ул. Карпинского, 1-41,
- ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.),
- ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.),
- ул. Осипенко, 17-24,
- ул. Комарова, 2, 2-а, 1,
- п. Косая Гора: Орловское шоссе, 10-56 (чётн.), 19-45 (нечётн.),
- ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.),
- ул. Чкалова, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
- ул. Калинина, 3, 4, 9, 12,
- ул. Набережная, 1-а-13.
Другие статьи по темам
Событие
Место