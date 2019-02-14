новости
новости
Регистрация
Где в Туле отключат электричество 15 февраля

Где в Туле отключат электричество 15 февраля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов обесточат следующие дома:

  • ул. Токарева, 40-46 (чётн.), 237,
  • ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-235 (нечётн.), 272,
  • ул. Железнодорожная, 11-14, 7-а,
  • ул. Каляева, 1-11 (нечётн.),
  • ул. Октябрьская, 145-197 (нечётн.), 201,
  • пр-т Ленина, 12, 14, 16, 14-в, 18,
  • ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
  • 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.),
  • ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
  • 1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а,
  • 2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,
  • ул. Гастелло, 2-6-а (чётн.), 19-б,
  • ул. Переносная, 2-7,
  • ул. Железнодорожная, 1, 2-10, 1-б, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 2-а, 1-в,
  • ул. Карпинского, 1-41,
  • ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.),
  • ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.),
  • ул. Осипенко, 17-24,
  • ул. Комарова, 2, 2-а, 1,
  • п. Косая Гора: Орловское шоссе, 10-56 (чётн.), 19-45 (нечётн.),
  • ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.),
  • ул. Чкалова, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 3, 4, 9, 12,
  • ул. Набережная, 1-а-13.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:46 0
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат светотключение электроэнергииплановые отключения электричестваотключение света
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ОЭЗ «Узловая» планируют открыть Композитную долину
В ОЭЗ «Узловая» планируют открыть Композитную долину
В пятницу, 15 февраля, в Туле ограничат движение и отключат светофоры
В пятницу, 15 февраля, в Туле ограничат движение и отключат светофоры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.