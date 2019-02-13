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Туляков приглашают отметить День влюблённых в парке

Туляков приглашают отметить День влюблённых в парке

14 февраля в ЦПКиО имени Белоусова пройдёт вечеринка, а всех влюблённых организаторы угостят безалкогольным глинтвейном.

Тульский ЦПКиО имени Белоусова приглашает туляков и гостей города на «Встречу любящих сердец». В четверг, 14 февраля, на катке большого круга гостей ждут отличная музыка и море подарков.

Организаторы выберут короля и королеву вечера, которые получат сертификат на ужин в ресторане. Всех влюбленных угостят безалкогольным глинтвейном. Также в программе – розыгрыш билетов в кино и мастер-класс по изготовлению валентинок.

Праздник пройдёт на катке, на большом кругу парка, начало – в 17.00.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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