Туляков приглашают отметить День влюблённых в парке

14 февраля в ЦПКиО имени Белоусова пройдёт вечеринка, а всех влюблённых организаторы угостят безалкогольным глинтвейном.

Тульский ЦПКиО имени Белоусова приглашает туляков и гостей города на «Встречу любящих сердец». В четверг, 14 февраля, на катке большого круга гостей ждут отличная музыка и море подарков.

Организаторы выберут короля и королеву вечера, которые получат сертификат на ужин в ресторане. Всех влюбленных угостят безалкогольным глинтвейном. Также в программе – розыгрыш билетов в кино и мастер-класс по изготовлению валентинок.