Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается сильная гололедица

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью на территории региона ожидается сильная гололедица. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными, соблюдать скоростной режим и ПДД. Будьте особенно осторожны при движении по мостам, многоуровневым перекресткам и развязкам – там дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость, приближаясь к остановкам и пешеходным переходам.

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке и носить обувь на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор глубоким капюшоном или высоким воротником.

Не носите в руках тяжелые сумки на длинных ручках – они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах, не торопитесь, избегайте обледенелых участков.