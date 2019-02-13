Какие улицы Тулы обесточат 14 февраля
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 17 часов от электроснабжения отключат следующие дома:
- ул. Пирогова, 7, 9, 11, 12, 15, 22, 24, 26, 28, 17, 30-а,
- ул. Курковая, 8, 10, 12,
- ул. Декабристов, 141-175,
- ул. Комарова, 50, 52,
- ул. Планировочная, 1-8,
- ул. Белинского, 86, 89, 91,
- ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.),
- ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.),
- пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
- ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33,
- ул. Дальняя, 7-57-а (нечётн.), 8-64 (чётн.),
- ул. Яблочкова, 67-129 (нечётн.),
- ул. Лобачевского, 1-а.
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