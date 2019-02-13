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Какие улицы Тулы обесточат 14 февраля

Какие улицы Тулы обесточат 14 февраля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов от электроснабжения отключат следующие дома:

  • ул. Пирогова, 7, 9, 11, 12, 15, 22, 24, 26, 28, 17, 30-а,
  • ул. Курковая, 8, 10, 12,
  • ул. Декабристов, 141-175,
  • ул. Комарова, 50, 52,
  • ул. Планировочная, 1-8,
  • ул. Белинского, 86, 89, 91,
  • ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.),
  • ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.),
  • пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
  • ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33,
  • ул. Дальняя, 7-57-а (нечётн.), 8-64 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 67-129 (нечётн.),
  • ул. Лобачевского, 1-а.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:48 +3
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