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В январе 302 туляка пожаловались на некачественные товары и услуги

В январе 302 туляка пожаловались на некачественные товары и услуги

Сотрудники Управления Роспотребнадзора подвели итоги работы горячей линии.

В январе на горячую линию ведомства поступило 302 обращения. Около 75% звонков касались защиты прав потребителей, ещё 76 звонков относились к обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Более 150 туляков пожаловались на качество непродовольственных товаров, 69 – на качество оказания бытовых, финансовых, медицинских, транспортных и жилищно-коммунальных услуг, а также на работу операторов связи и автосервисов. Ещё шесть звонков касались продажи продуктов питания.

Также туляки интересовались профилактикой инфекционных и паразитарных заболеваний, обращались по поводу утилизации отходов и проведения медицинских осмотров. По вопросам гигиены детей и подростков поступило 20 обращений – в основном, они касались организации питания в школах и детсадах.

По вопросам коммунальной гигиены поступило одно обращение – тулячка сообщила о несанкционированном выгуле собак на придомовой территории. Ещё четверо туляков пожаловались на качество пищевых продуктов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:18 +3
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