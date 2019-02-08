Тульский «Арсенал» сыграл вничью со шведским «Кальмаром»

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Контрольный матч в турецком Белеке завершился со счётом 1:1.

Тульские футболисты провели очередной контрольный матч на сборах в Турции. Соперником канониров стал шведский клуб «Кальмар».

Стартовый состав шведов: Хагг, Агардиус, Эльм, Йоханссон, Холлберг, Эльм, Ромарио, Ид, Диуф, Ноури и Алити. Состав «Арсенала»: Левашов, Коне, Беляев, Альварес, Комбаров, Кадири, Костадинов, Ткачёв, Бакаев, Мирзов, Джорджевич.

Оружейники открыли счёт на 31-й минуте – Бакаев сыграл в стенку, покатил на Джорджевича, Лука раскрутил защитников «Кальмара» и отправил мяч в дальний угол ворот. На 41-й минуте Резиуан Мирзов получил «горчичник». Первый тайм завершился в пользу туляков.

На 68-й минуте повреждение получил Абдул Кадири – ему потребовалась помощь врачей, но он продолжил игру. Вторую желтую карточку «Арсенала» в этом матче заработал на 82-й минуте Сергей Ткачёв. Спустя две минуты шведы сравняли счёт – мяч в тульские ворота отправил Алити.

До конца матча добиться перевеса соперникам не удалось – игра завершилась со счётом 1:1.