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В Веневе директор муниципального предприятия похитил более 600 тысяч рублей

В Веневе директор муниципального предприятия похитил более 600 тысяч рублей

В отношении руководителя возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

Проверка, проведенная прокуратурой Веневского района, установила, что с января 2016 года по 31 марта 2018 года директор муниципального унитарного предприятия «Благоустройство Веневского района», используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием, ввёл в заблуждение своих коллег и похитил деньги и топливо, принадлежащие предприятию.

Как уточняет пресс-служба ведомства, общая сумма ущерба составила 607337 рублей. Материалы проверки были направлены в следственные органы.

В отношении руководителя МУПа возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Ход расследования прокурор района взял на контроль.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:50 +1
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Место
Тульская областьВеневский район

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