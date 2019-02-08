В Веневе директор муниципального предприятия похитил более 600 тысяч рублей

В отношении руководителя возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

Проверка, проведенная прокуратурой Веневского района, установила, что с января 2016 года по 31 марта 2018 года директор муниципального унитарного предприятия «Благоустройство Веневского района», используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием, ввёл в заблуждение своих коллег и похитил деньги и топливо, принадлежащие предприятию.

Как уточняет пресс-служба ведомства, общая сумма ущерба составила 607337 рублей. Материалы проверки были направлены в следственные органы.

В отношении руководителя МУПа возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Ход расследования прокурор района взял на контроль.