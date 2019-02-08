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В Тульской области работает горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ

В Тульской области работает горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют жителям региона позаботиться о своем здоровье и принять профилактические меры.

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» организована горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ.

Сотрудники ведомства расскажут об основных мерах профилактики, правилах ношения масок, объяснят, что делать в случае заболевания. Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 по телефонам:

  • в Туле и Киреевском районе: 37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 22-37-56,
  • в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-09, 8(48753) 4-09-07,
  • в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741) 6-54-56,
  • в Новомосковске, Донском, а также в Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-45-81, 6-50-70,
  • в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8(48742) 4-16-10, 8(48763) 2-48-96,
  • в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751) 5-33-81, 8(48755) 22-0-66.

Вопросы можно задать по электронной почте: epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@mail.ru

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:00 +2
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