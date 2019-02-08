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Погода в Туле 9 февраля: кратковременный снег, до -6 градусов

Погода в Туле 9 февраля: кратковременный снег, до -6 градусов

Синоптики прогнозируют переменную облачность и умеренный ветер.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится переменная облачность.

Ночью без осадков, днем местами кратковременный снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм). Ветер юго-западный, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -4 до -9, днём – от -1 до -6 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +3
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