Погода в Туле 9 февраля: кратковременный снег, до -6 градусов

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится переменная облачность.

Ночью без осадков, днем местами кратковременный снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм). Ветер юго-западный, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -4 до -9, днём – от -1 до -6 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.