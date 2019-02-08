В Тульской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

Фото из архива Myslo.

Это касается возрастных групп взрослых и детей 3-6 лет.

Об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в Тульской области рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

По предварительным данным, на текущей неделе в Тульской области зарегистрировано более 9 тысяч случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, что выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 25%.

В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость выше порога среди взрослых и детей 3−6 лет. На данный момент заболеваемость среди школьников и детей 0−2 лет ниже порога.

В Туле зарегистрировано более 4 тысяч случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, что выше эпидемического порога среди совокупного населения и выше заболеваемости предыдущей недели на 13%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость ниже порога, кроме взрослых, где порог превышен.

По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии и вирусы гриппа типа, А в основном, А (H3N2).

По причине высокой заболеваемостьи ОРВИ полностью приостановлен образовательный процесс в 1 школе, частично в 67 классах 27 школ и 12 группах 7 детских дошкольных учреждений.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37−33−25, 37−30−77.