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В Тульской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
Фото из архива Myslo.

В Тульской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

Это касается возрастных групп взрослых и детей 3-6 лет.

Об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в Тульской области рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

По предварительным данным, на текущей неделе в Тульской области зарегистрировано более 9 тысяч случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, что выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 25%.

В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость выше порога среди взрослых и детей 3−6 лет. На данный момент заболеваемость среди школьников и детей 0−2 лет ниже порога.

В Туле зарегистрировано более 4 тысяч случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, что выше эпидемического порога среди совокупного населения и выше заболеваемости предыдущей недели на 13%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость ниже порога, кроме взрослых, где порог превышен.

По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии и вирусы гриппа типа, А в основном, А (H3N2).

По причине высокой заболеваемостьи ОРВИ полностью приостановлен образовательный процесс в 1 школе, частично в 67 классах 27 школ и 12 группах 7 детских дошкольных учреждений.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37−33−25, 37−30−77.

 

сегодня, в 16:50 +2
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