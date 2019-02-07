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Туляков бесплатно обучат иностранным языкам

Туляков бесплатно обучат иностранным языкам

Молодежный тренинговый центр «Локация» совместно с молодежным центром «Родина» запустил новый проект — клуб иностранного общения «Языковая среда».

Проект предполагает проведение бесплатных практических занятий по изучению иностранных языков для молодежи от 14 до 30 лет и является частью программы по продвижению неформального образования «Новый формат».

На ближайший период запланированы занятия по английскому, испанскому, французскому и другим языкам от лингвистических школ города.

Уже сегодня, 7 февраля, в 16.00 состоится занятие по испанскому языку. Для участия необходима предварительная запись. Справки по тел. 49−88−19 или в группе ВКонтакте.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:45 +2
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