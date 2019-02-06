На улице Аносова в Туле упавшая с крыши глыба льда чуть не покалечила ребёнка

Фото Анастасии Щегловой

Со слов жителей, они больше двух месяцев добиваются от коммунальщиков очистки кровли.

На улице Аносова в Пролетарском районе Тулы очередная не расчищенная от снега и льда крыша едва не стала причиной трагедии.

Жительница дома № 8 Анастасия Щеглова пожаловалась в редакцию Myslo на бездействие сотрудников управляющей компании, которые почти два месяца не убирают снег и сосульки с кровли.

Металлическое ограждение, установленное на краю крыши, судя по всему, не выдержало нагрузки и рухнуло вниз:

– Всё свалилось на детские санки, слава богу, муж успел схватить ребёнка на руки.

Также от падения металлоконструкции пострадал припаркованный во дворе автомобиль.

По словам Анастасии Щегловой, она не раз обращалась к коммунальщикам с просьбой принять меры и расчистить крышу, но работы не были проведены.

Напомним, в Туле уже зафиксировано несколько случаев, когда из-за падения наледи или снега с крыш домов люди получали травмы. Два дня назад на улице Оружейной туляк получил ушиб спины, возле дома № 110 по ул. Болдина пострадала 63-летняя женщина, а в середине января упавшая с крыши того же дома наледь пробила голову мужчине. Все дома находятся на обслуживании в УК «Альянс».