В Туле 15-летний подросток попал под поезд
Школьник получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
Как стало известно Myslo, утром в Зареченском округе Тулы 15-летний школьник попал под поезд.
По предварительным данным, подросток решил сократить путь до школы через железнодорожные пути. Он переходил рельсы в наушниках и мог не услышать приближающийся состав.
Как уточнили в ЛО МВД России на станции «Тула», несовершеннолетний 2003 года рождения был госпитализирован с травмами, его состояние оценивается медиками как тяжелое.
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