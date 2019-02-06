В Туле 15-летний подросток попал под поезд

Школьник получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Как стало известно Myslo, утром в Зареченском округе Тулы 15-летний школьник попал под поезд.

По предварительным данным, подросток решил сократить путь до школы через железнодорожные пути. Он переходил рельсы в наушниках и мог не услышать приближающийся состав.

Как уточнили в ЛО МВД России на станции «Тула», несовершеннолетний 2003 года рождения был госпитализирован с травмами, его состояние оценивается медиками как тяжелое.