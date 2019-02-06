Жильцы дома на улице Ложевой в Туле третий день сидят без газа

Газовщики прекратили подачу топлива, чтобы обнаружить неисправность в одной из квартир.

В редакцию Myslo обратилась жительница дома № 125 по ул. Ложевой Елена Носова. Она рассказала, что в понедельник, 4 февраля, сотрудники «Тулагоргаза» проводили работы по обслуживанию газового оборудования в квартирах, а после этого отрезали два подъезда от газоснабжения.

Свои действия газовщики объяснили тем, что они не смогли попасть в некоторые квартиры и подозревают, что в одной из них может быть утечка. Но работы проводились средь бела дня, без предупреждения, поэтому многих жильцов дома застать не удалось.

Сотрудники «Тулагоргаза» не смогли проверить больше 20 квартир – из-за этого уже три дня жильцы не могут приготовить еду и элементарно вскипятить воду.

– На связь с нами никто не выходит, газовщики никаких мер не принимают, – рассказывает Елена Носова. – На двери подъезда появилось объявление, в котором предлагается согласовать время для проверки оборудования, но почему это происходит сейчас, когда десятки квартир остались без газа? И почему из-за непродуманных действий сотрудников «Тулагоргаза» должны страдать добросовестные жители?!

Напомним, в середине декабря похожая ситуация произошла в доме на улице Калинина. Районная прокуратура провела проверку и обязала руководство «Тулагоргаза» устранить нарушение прав жильцов.