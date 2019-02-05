новости
новости
Регистрация
Юрий Андрианов занял пост советника гендиректора оборонного холдинга
Фото из архива Myslo.

Юрий Андрианов занял пост советника гендиректора оборонного холдинга

Новое место работы бывшего председателя правительства Тульской области – АО «НПО «Высокоточные комплексы».

Как стало известно Myslo, бывший председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов занял пост советника генерального директора «НПО «Высокоточные комплексы» по развитию станкостроения и робототехники. Приказ о назначении был подписан 29 января 2019 года.

Напомним, Юрий Андрианов 8 октября 2018 года ушел в отставку по состоянию здоровья, проработав заместителем губернатора и председателя регионального правительства семь лет. Вместо него должность председателя правительства Тульской области и первого заместителя губернатора займет Валерий Шерин.

 

Холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы» — организация ОПК, специализирующаяся в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий, а также в области оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов для Сухопутных войск, переносных зенитно-ракетных и противотанковых ракетных комплексов. Холдинг реализует полный цикл создания вооружения и военной техники — от формирования идеи до реализации готовой продукции. АО «НПО «Высокоточные комплексы» входит в состав Госкорпорации «Ростех».

 
вчера, в 19:56
Другие статьи по темам
Событие
АО НПО Высокоточные комплексыоборонное предприятие
Люди
Юрий Андрианов
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

9 февраля тульские стоматологии проведут день открытых дверей
9 февраля тульские стоматологии проведут день открытых дверей
В Тульской области стартовал прием кандидатов в Молодежную избирательную комиссию
В Тульской области стартовал прием кандидатов в Молодежную избирательную комиссию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.