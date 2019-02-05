Юрий Андрианов занял пост советника гендиректора оборонного холдинга

Фото из архива Myslo.

Как стало известно Myslo, бывший председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов занял пост советника генерального директора «НПО «Высокоточные комплексы» по развитию станкостроения и робототехники. Приказ о назначении был подписан 29 января 2019 года.

Напомним, Юрий Андрианов 8 октября 2018 года ушел в отставку по состоянию здоровья, проработав заместителем губернатора и председателя регионального правительства семь лет. Вместо него должность председателя правительства Тульской области и первого заместителя губернатора займет Валерий Шерин.