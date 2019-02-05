Юрий Андрианов занял пост советника гендиректора оборонного холдинга
Новое место работы бывшего председателя правительства Тульской области – АО «НПО «Высокоточные комплексы».
Как стало известно Myslo, бывший председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов занял пост советника генерального директора «НПО «Высокоточные комплексы» по развитию станкостроения и робототехники. Приказ о назначении был подписан 29 января 2019 года.
Напомним, Юрий Андрианов 8 октября 2018 года ушел в отставку по состоянию здоровья, проработав заместителем губернатора и председателя регионального правительства семь лет. Вместо него должность председателя правительства Тульской области и первого заместителя губернатора займет Валерий Шерин.
Холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы» — организация ОПК, специализирующаяся в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий, а также в области оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов для Сухопутных войск, переносных зенитно-ракетных и противотанковых ракетных комплексов. Холдинг реализует полный цикл создания вооружения и военной техники — от формирования идеи до реализации готовой продукции. АО «НПО «Высокоточные комплексы» входит в состав Госкорпорации «Ростех».