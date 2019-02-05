Фото Сергея Старикова.
В Тульской области стартовал прием кандидатов в Молодежную избирательную комиссию
Прием документов осуществляется с 5 по 14 февраля.
Избирательная комиссия Тульской области сообщает о начале приема предложений по кандидатурам для назначения членом Молодежной избирательной комиссии.
Прием документов осуществляется с 5 по 14 февраля по адресу: Тула, пр. Ленина, 2, каб. 250, тел. 55-48-08.
Время приема документов:
- понедельник — четверг с 9.00 до 18.00;
- пятница с 9.00 до 17.00.
Перерыв на обед с 12.00 до 12.48.
Молодежная избирательная комиссии формируется на основе предложений региональных отделений политических партий, действующих на территории Тульской области, общественных объединений и их региональных отделений, территориальных избирательных комиссий Тульской области, собрания граждан по месту жительства, работы, службы, учебы.
Членами Молодежной избирательной комиссии могут стать граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет (включительно), постоянно или преимущественно проживающие на территории Тульской области.
Перечень документов, необходимых для внесения предложений по кандидатурам, смотрите здесь.
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