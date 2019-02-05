В Тульской области стартовал прием кандидатов в Молодежную избирательную комиссию

Фото Сергея Старикова.

Прием документов осуществляется с 5 по 14 февраля.

Избирательная комиссия Тульской области сообщает о начале приема предложений по кандидатурам для назначения членом Молодежной избирательной комиссии.

Прием документов осуществляется с 5 по 14 февраля по адресу: Тула, пр. Ленина, 2, каб. 250, тел. 55-48-08.

Время приема документов:

понедельник — четверг с 9.00 до 18.00;

пятница с 9.00 до 17.00.

Перерыв на обед с 12.00 до 12.48.

Молодежная избирательная комиссии формируется на основе предложений региональных отделений политических партий, действующих на территории Тульской области, общественных объединений и их региональных отделений, территориальных избирательных комиссий Тульской области, собрания граждан по месту жительства, работы, службы, учебы.

Членами Молодежной избирательной комиссии могут стать граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет (включительно), постоянно или преимущественно проживающие на территории Тульской области.