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В Тульской области стартовал прием кандидатов в Молодежную избирательную комиссию
Фото Сергея Старикова.

В Тульской области стартовал прием кандидатов в Молодежную избирательную комиссию

Прием документов осуществляется с 5 по 14 февраля.

Избирательная комиссия Тульской области сообщает о начале приема предложений по кандидатурам для назначения членом Молодежной избирательной комиссии.
 
Прием документов осуществляется с 5 по 14 февраля по адресу: Тула, пр. Ленина, 2, каб. 250, тел. 55-48-08.
 
Время приема документов:
  • понедельник — четверг с 9.00 до 18.00;
  • пятница с 9.00 до 17.00.

Перерыв на обед с 12.00 до 12.48.

Молодежная избирательная комиссии формируется на основе предложений региональных отделений политических партий, действующих на территории Тульской области, общественных объединений и их региональных отделений, территориальных избирательных комиссий Тульской области, собрания граждан по месту жительства, работы, службы, учебы.
 
Членами Молодежной избирательной комиссии могут стать граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет (включительно), постоянно или преимущественно проживающие на территории Тульской области.
 
Перечень документов, необходимых для внесения предложений по кандидатурам, смотрите здесь.
Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 19:31 −2
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